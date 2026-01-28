Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Rabu 28 Januari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek pada Rabu, 28 Januari 2026, didominasi oleh cuaca berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang.

Tak hanya itu, kondisi tersebut juga dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat

Berdasarkan keterangan resmi BMKG, cuaca Jawa Barat pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca umumnya berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Purwakarta.

Kemudian, Subang, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Sumedang, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi berawan masih mendominasi dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang meluas ke wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat.