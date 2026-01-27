Pencarian Korban Longsor Cisarua Hari Ke-4, Sembilan Kantung Jenazah Diserahkan ke DVI

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Operasi pencarian korban longsor di Kampung Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (27/1/2026), membuahkan hasil.

Pada hari ke-4 pencarian ini, Tim SAR gabungan berhasil menemukan sembilan bodypack atau kantung jenazah.

Sehingga total hasil pencarian korban sejak terjadinya longsor pada Sabtu (24/1), sudah ada 48 bodypack yang ditemukan.

Baca Juga: Pemkab Bandung Barat Tunggu Kajian Badan Geologi Soal Relokasi Warga Korban Longsor Cisarua

Kantung jenazah itu sudah diserahkan kepada Tim Disater Victim Identification (DVI) Polda Jabar untuk dilakukan identifikasi.

"Hari ke-4 kami sudah menemukan ada sembilan bodypack. Kami Tim SAR GAbungan sudah menyerahkan kepada Tim DVI. Jadi sampai dengan jam 18.07 WIB total temuan dari hari pertama ada 48 body pack yang kami serahkan ke Tim DVI," kata Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian di Posko Basarnas.

Ade menjelaskan, tim SAR gabungan menerima perubahan data dari PIC penanganan longsor di Desa Pasirlangu.

Baca Juga: Kontur Tanah Labil Menyulitkan Basarnas dalam Pencarian Korban Longsor Cisarua KBB

Di mana, jumlah warga terdampaknya mengalami perubahan menjadi 155 jiwa.

Dengan rincian, sebanyak 75 dilaporkan selamat dan 80 jiwa dilaporkan hilang sejak kejadian longsor.