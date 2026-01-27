24 Bangunan Liar di Jalur Puncak Bogor Ditertibkan Petugas

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor menertibkan 24 bangunan tanpa izin dan lapak pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, sebagai upaya penegakan peraturan daerah dan penataan kawasan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid mengatakan penertiban dilakukan terhadap bangunan dan lapak yang berdiri di ruang milik jalan serta tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.

“Total ada 24 bangunan dan lapak yang kami tertibkan di sepanjang jalur Puncak. Kegiatan ini merupakan bagian dari penegakan Perda dan penataan kawasan strategis,” kata Cecep Imam Nagarasid.

Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut terdapat satu bangunan berupa pos yang dibongkar bersama pengurus pemilik bangunan, serta 23 lapak pedagang kaki lima yang berada di sepanjang ruas Jalan Raya Puncak.

Menurut Cecep, penertiban dilaksanakan secara persuasif dan humanis dengan melibatkan jajaran Satpol PP Unit Cisarua, sehingga kegiatan dapat berjalan tertib dan kondusif tanpa menimbulkan gangguan keamanan.

“Kami mengedepankan pendekatan persuasif, tetapi tetap tegas karena ini menyangkut ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.

Cecep menambahkan, jalur Puncak merupakan kawasan strategis dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi, sehingga keberadaan bangunan liar dan lapak PKL berpotensi mengganggu fungsi jalan serta membahayakan masyarakat.

Selain itu, penertiban juga dilakukan untuk mendukung penataan kawasan Puncak agar lebih tertib, aman, dan nyaman, baik bagi warga setempat maupun wisatawan.