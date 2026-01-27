BPJS Kesehatan Anugerahkan UHC Awards 2026 kepada 428 Pemerintah Daerah

JPNN.com

Selasa, 27 Januari 2026 – 19:30 WIB
Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang menerima penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan oleh BPJS Kesehatan sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah atas komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa (27/1).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang adil dan merata.

“Program JKN merupakan instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah,” ujar Ghufron.

Ghufron memaparkan, hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.

Angka tersebut melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Ia menegaskan, peran kepala daerah sangat menentukan keberhasilan pencapaian UHC, terutama dalam mendorong pendaftaran penduduk dan menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan serta penganggaran daerah.

“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” katanya.

