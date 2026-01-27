Pemkab Bandung Barat Tunggu Kajian Badan Geologi Soal Relokasi Warga Korban Longsor Cisarua

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tengah memetakan kawasan yang nantinya bisa ditempati oleh warga terdampak longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan, pascakejadian bisa dipastikan masyarakat tidak lagi bisa beraktivitas atau mendirikan bangunan di kawasan terdampak.

"Sesuai yang disampaikan pak gubernur, wilayah itu akan dijadikan kawasan hutan dengan penanaman pohon-pohon besar. Tidak mungkin masyarakat dikembalikan lagi ke sana," kata Asep ditemui di Kantor Desa Pasirlangu, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, pemerintah menunggu kajian Badan Geologi ihwal lokasi relokasi untuk warga terdampak.

"Untuk relokasi tentu menunggu kajian Badan Geologi agar betul-betul aman," ucapnya.

Ia menuturkan, nantinya bisa saja ada warga yang tidak terdampak tetapi berada di sekitar kawasan longsor yang ikut direlokasi.

Karena bisa jadi rumah mereka bisa terdampak bencana serupa di kemudian hari.

"Sekali lagi kami menunggu hasil pengkajian, baik area yang terdampak langsung maupun sekitar Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua," tuturnya.