JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Bunga Bangkai Raksasa Bersiap Mekar di Kebun Raya Bogor

Bunga Bangkai Raksasa Bersiap Mekar di Kebun Raya Bogor

Selasa, 27 Januari 2026 – 14:00 WIB
Bunga Bangkai Raksasa Bersiap Mekar di Kebun Raya Bogor - JPNN.com Jabar
Potret penampakan kuncup salah satu koleksi flora langka dunia, Amorphophallus titanum atau yang dikenal sebagai bunga bangkai raksasa, yang terpantau memasuki fase awal menuju mekar pada akhir Januari 2026 di Kebun Raya Bogor. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kebun Raya Bogor (KRB) kembali menjadi pusat perhatian publik dan komunitas botani.

Salah satu koleksi flora langka dunia, Amorphophallus titanum atau yang dikenal sebagai bunga bangkai raksasa, terpantau memasuki fase awal menuju mekar pada akhir Januari 2026.

Pemantauan awal dilakukan pada Minggu, 25 Januari 2026, di area koleksi bunga bangkai yang berada di tebingan Mata Air Kahuripan, Kebun Raya Bogor.

Baca Juga:

Dari dalam tanah yang lembap, kuncup bunga mulai muncul dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan generatif.

Horticulture Senior Manager Kebun Raya Bogor, Yudhistira, menjelaskan bahwa pada tahap awal pengamatan, tanaman tersebut telah mencapai tinggi sekitar 85 sentimeter dengan keliling kuncup 40 sentimeter.

“Tanaman ini merupakan koleksi Kebun Raya Bogor yang ditanam pada 11 September 1992. Bibitnya berasal dari Sumatra, tepatnya dari wilayah Jambi,” ujar Yudhistira.

Baca Juga:

Sebagai salah satu bunga majemuk terbesar di dunia, setiap fase pertumbuhan Amorphophallus titanum selalu menarik perhatian.

Prosesnya dimulai dari kemunculan kuncup, pertumbuhan harian yang relatif cepat, hingga puncaknya saat bunga mekar sempurna, yang biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat.

Amorphophallus titanum atau yang dikenal sebagai bunga bangkai raksasa, terpantau memasuki fase awal menuju mekar di Kebun Raya Bogor
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   armophophallus titanium kebun raya bogor KRB bunga bangkai bunga bangkai mekar bunga bangkai raksasa titan arum Indonesia bunga bangkai Sumatra kota bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU