Bunga Bangkai Raksasa Bersiap Mekar di Kebun Raya Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kebun Raya Bogor (KRB) kembali menjadi pusat perhatian publik dan komunitas botani.

Salah satu koleksi flora langka dunia, Amorphophallus titanum atau yang dikenal sebagai bunga bangkai raksasa, terpantau memasuki fase awal menuju mekar pada akhir Januari 2026.

Pemantauan awal dilakukan pada Minggu, 25 Januari 2026, di area koleksi bunga bangkai yang berada di tebingan Mata Air Kahuripan, Kebun Raya Bogor.

Dari dalam tanah yang lembap, kuncup bunga mulai muncul dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan generatif.

Horticulture Senior Manager Kebun Raya Bogor, Yudhistira, menjelaskan bahwa pada tahap awal pengamatan, tanaman tersebut telah mencapai tinggi sekitar 85 sentimeter dengan keliling kuncup 40 sentimeter.

“Tanaman ini merupakan koleksi Kebun Raya Bogor yang ditanam pada 11 September 1992. Bibitnya berasal dari Sumatra, tepatnya dari wilayah Jambi,” ujar Yudhistira.

Sebagai salah satu bunga majemuk terbesar di dunia, setiap fase pertumbuhan Amorphophallus titanum selalu menarik perhatian.

Prosesnya dimulai dari kemunculan kuncup, pertumbuhan harian yang relatif cepat, hingga puncaknya saat bunga mekar sempurna, yang biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat.