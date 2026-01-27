Pesta Retail 2026: Menko Airlangga Minta Toko Kelontong Akses Program KUR

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto sebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 300 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR).

Hal tersebut, diungkapkannya saat menghadiri Pesta Retail 2026 di Kabupaten Bogor, pada Senin (26/1) malam.

Acara tersebut, diikuti oleh 7 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) toko kelontong pilihan di bawah naungan Sampoerna Retail Community (SRC).

Menurutnya, fasilitas permodalan tersebut, dapat diakses oleh para pemilik tikol kelontong mitra SRC.

“Untuk KUR terus kami dorong. Tahun ini lebih dari Rp 300 triliun,” ucapnya.

Dirinya berharap, peluang ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Saya berharap, ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh sahabat-sahabat SRC," terangnya.

Airlangga menyebut, bahwa aturan KUR telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).