JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kontur Tanah Labil Menyulitkan Basarnas dalam Pencarian Korban Longsor Cisarua KBB

Kontur Tanah Labil Menyulitkan Basarnas dalam Pencarian Korban Longsor Cisarua KBB

Selasa, 27 Januari 2026 – 13:00 WIB
Kontur Tanah Labil Menyulitkan Basarnas dalam Pencarian Korban Longsor Cisarua KBB - JPNN.com Jabar
Operasi pencarian korban tertimbun material longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (27/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian korban tertimbun material longsor di Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Pada hari ke empat operasi pencarian, petugas mulai mengerahkan alat berat dan juga tim K-9 atau anjing pelacak.

Direktur Operasi dan Siaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bramantyo mengatakan, sampai dengan hari ini, petugas masih berupaya mencari puluhan korban yang masih tertimbun.

Baca Juga:

Operasi pencarian sempat mengalami kendala sebab cuaca yang tidak mendukung. 

Selain itu, tantangan terbesar dalam operasi SAR masih berasal dari kondisi alam dan kontur tanah yang labil.

"Tantangan terbesar hari ini masih sama seperti kemarin, selain faktor alam juga kontur tanah. Karena di lapangan, begitu kami angkat satu bagian, kadang langsung terjadi pergerakan tanah lagi," kata Bramantyo saat ditemui di Pos Basarnas Pasirlangu, Selasa (27/1/2026).

Baca Juga:

Terkait potensi longsor susulan, ia menegaskan Basarnas tetap mengedepankan aspek keselamatan.

"Untuk potensi longsor susulan, saya tidak berani menjawab. Itu kewenangan tim terkait.

Basarnas mengungkapkan tantangan dalam operasi pencarian puluhan korban tertimbun material longsor di Cisarua KBB.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   basarnas pencarian korban tertimbun pencarian korban longsor longsor cisarua longsor cisarua kbb korban longsor cisarua operasi pencarian

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU