Basarnas Perluas Area Pencarian Korban Longsor Cisarua Bandung Barat

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Tim SAR gabungan memperluas area pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada hari ke-4, fokus area pencarian digeser dari sektor A ke B.

Direktur Operasi dan Siaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bramantyo mengatakan, pola pencarian pada hari ini secara umum masih sama seperti hari sebelumnya, tetapi dengan area yang diperluas.

"Pola pencarian hari ini saya kira tidak jauh berbeda seperti kemarin. Karena kemarin kami hampir sampai pukul 17.55 WIB berhasil mengevakuasi 13 bodypack, dan ada beberapa yang sudah kami tandai karena sudah waktu gelap, sehingga tidak bisa kami evakuasi," kata Bramantyo di Pos Basarnas Pasirlangu, Selasa (27/1/2026).

Menurut dia, tim SAR memaksimalkan operasi pencarian sejak pagi dengan harapan kondisi cuaca mendukung.

Meski sempat panas, Bramantyo berharap cuaca tidak berubah agar proses evakuasi berjalan optimal.

"Kami maksimalkan hari ini dan berharap cuaca juga mendukung. Tadi panas, mudah-mudahan tidak bergeser lagi sehingga harapan kami pagi ini yang kami kerjakan bisa maksimal," jelasnya.

Bramantyo menjelaskan, perluasan pencarian dilakukan dengan menggeser sebagian kekuatan dari sektor A2 ke sektor B2.

Langkah ini diambil setelah evaluasi lapangan menunjukkan adanya potensi korban di wilayah tersebut.