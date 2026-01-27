Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 Januari 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Tembus Rp2,9 Juta
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipasarkan melalui laman resmi logammulia.com tercatat stabil pada Selasa, 27 Januari 2026.
Harga emas ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.916.000 sebelum pajak dan Rp2.923.290 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Selain emas batangan reguler, harga emas seri khusus dan perak murni juga tercatat dengan nilai yang beragam, menyesuaikan berat dan jenis produknya.
Harga Emas Batangan Antam (Harga dasar dan harga setelah PPh 0,25 persen)
0,5 gram: Rp1.508.000 | Rp1.511.770
1 gram: Rp2.916.000 | Rp2.923.290
2 gram: Rp5.772.000 | Rp5.786.430
3 gram: Rp8.633.000 | Rp8.654.583
