JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 Januari 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Tembus Rp2,9 Juta

Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 Januari 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Tembus Rp2,9 Juta

Selasa, 27 Januari 2026 – 09:30 WIB
Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 Januari 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Tembus Rp2,9 Juta - JPNN.com Jabar
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipasarkan melalui laman resmi logammulia.com tercatat stabil pada Selasa, 27 Januari 2026.

Harga emas ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.916.000 sebelum pajak dan Rp2.923.290 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, harga emas seri khusus dan perak murni juga tercatat dengan nilai yang beragam, menyesuaikan berat dan jenis produknya.

Baca Juga:

Harga Emas Batangan Antam (Harga dasar dan harga setelah PPh 0,25 persen)

0,5 gram: Rp1.508.000 | Rp1.511.770

1 gram: Rp2.916.000 | Rp2.923.290

Baca Juga:

2 gram: Rp5.772.000 | Rp5.786.430

3 gram: Rp8.633.000 | Rp8.654.583

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan perak batangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU