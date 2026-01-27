Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Selasa 27 Januari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Barat diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sepanjang hari pada Selasa, 27 Januari 2026.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem berupa hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama sejak siang hingga dini hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bekasi.

Kemudian, Kabupaten Purwakarta, Subang, Sukabumi, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan masih meluas dan mencakup Kabupaten dan Kota Bogor, Karawang, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, Bandung, Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, serta Pangandaran.

Sementara itu, pada malam hari (19.00–01.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Sukabumi.

Pada dini hari (01.00–07.00 WIB), kondisi cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, serta Kabupaten Cirebon.

Adapun suhu udara di Jawa Barat diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celsius, dengan kelembapan udara mencapai 65–98 persen. Arah angin umumnya bertiup dari Barat hingga Barat Laut dengan kecepatan 5–50 kilometer per jam.