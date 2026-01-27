SIM Keliling Bandung Hari Ini Selasa 27 Januari 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Selasa (27/1/2026), layanan tersebut beroperasi di McD Pasir Koja Jalan Soekarno-Hatta dan Pasar Modern Batununggal, Kota Bandung.

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.