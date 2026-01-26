Santa Angela Rayakan 120 Tahun Berkarya di Dunia Pendidikan Melalui Drama Musikal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sekolah Santa Angela sukses menampilkan drama musikal di Kampus Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung, Sabtu (24/1/2026).

Lebih dari itu, pementasan ini menjadi sarana untuk mengangkat peran dan perjalanan panjang Sekolah Ursulin Santa Angela sebagai lembaga pendidikan yang telah berkarya selama 120 tahun di Kota Bandung, Jawa Barat.

Ketua Yayasan Ursulin Santa Angela, Korina Ngoe, menjelaskan, perayaan ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan jati diri sekolah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepedulian sosial, dan cinta terhadap lingkungan hidup.

“Perayaan ini bukan hanya tentang pementasan seni, tetapi tentang siapa kami sebagai komunitas pendidikan Ursulin. Selama 120 tahun kami hadir untuk melayani melalui pendidikan dan membentuk manusia yang peduli terhadap sesama dan lingkungan,” ujar Sr. Korina dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (26/1/2025).

Korina menegaskan komitmen Sekolah Ursulin Santa Angela untuk terus berkontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dengan berakar pada tradisi panjang dan terbuka terhadap perubahan zaman, Sekolah Santa Angela diharapkan tetap relevan dan bermakna bagi generasi mendatang.

“Selama 120 tahun kami hadir untuk masyarakat. Ke depan, kami ingin terus melangkah bersama, mencintai bumi, merawat kemanusiaan, dan menghadirkan pendidikan yang membebaskan serta memanusiakan,” tuturnya.

Karya pendidikan Ursulin di Bandung bermula pada awal abad ke-20, tepatnya pada 1 Januari 1906, ketika lima suster Ursulin yang dipimpin oleh Suster Agustine Philipsen memulai pelayanan pendidikan di Kota Bandung.

Pada masa itu, pendidikan dimulai dari jenjang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, seiring dengan ditetapkannya Bandung sebagai Kotapraja.