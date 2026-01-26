Ribuan Pelajar Turut Serta di Turkish Universities Fair 2026 Bandung

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 19:30 WIB
Gelaran Turkish Universities Fair 2026 di Crowne Plaza Hotel, Bandung, Minggu (25/1/2026). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ribuan pelajar mengikuti kegiatan Turkish Universities Fair 2026 di Crowne Plaza Hotel, Bandung, Minggu (25/1/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan pelajar, pendidik, serta pemangku kepentingan pendidikan dengan lebih dari 25 universitas dari Türkiye.

Kegiatan ini menandai penyelenggaraan ke-5 sejak pertama kali diadakan dan kembali menegaskan perannya sebagai forum pendidikan tinggi internasional yang berfokus pada literasi, dialog, dan penguatan jejaring akademik. Agenda tersebut diselenggarakan sebagai agenda tahunan oleh Edutolia Education.

Acara pembukaan secara resmi dibuka oleh Duta Besar Republik Türkiye untuk Indonesia, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kerja sama pendidikan lintas negara.

Rangkaian kegiatan dirancang tidak hanya sebagai ajang pameran, tetapi sebagai ruang edukatif dan institusional.

Selain sesi literasi pendidikan tinggi internasional bagi pelajar, acara ini juga menghadirkan Focus Group Discussion (FGD) serta forum University-to-University (U2U) Indonesia–Turkish Universities Partnership, yang membuka dialog langsung antar universitas untuk menjajaki peluang kolaborasi akademik lintas disiplin.

Dalam forum ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika sistem pendidikan tinggi internasional, termasuk sistem pendidikan tinggi Türkiye yang telah mengadopsi Bologna Process dan memiliki lebih dari 200 perguruan tinggi.

Diskusi yang berlangsung menempatkan pendidikan tinggi sebagai ruang kolaborasi yang terbuka dan berorientasi jangka panjang.

Ribuan pelajar SMA Jabar mengikuti Turkish Universities Fair 2026 di Bandung, menghadirkan 25 universitas Turki dan peluang kuliah luar negeri.
