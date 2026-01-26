JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 15:30 WIB
Demi Merespons Cepat Masalah Perkotaan, Supian Suri Berencana Bentuk Tim Maung Depok - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri berencana membentuk Tim Maung Depok atau Manusia Unggul Depok sebagai upaya mempercepat respons terhadap berbagai persoalan perkotaan.

Menurutnya, diperlukan tim yang secara aktif berkeliling Kota Depok untuk memantau kondisi lapangan.

“Saya membutuhkan semacam tim. Saya sebutkan Tim Maung Depok atau Manusia Unggul Depok,” ucapnya.

Menurutnya, tim tersebut nantinya akan disusun oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Sekretaris Daerah (Sekda), serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dengan melibatkan berbagai perangkat daerah.

“Di dalamnya teman-teman dari berbagai perangkat daerah. Dari mulai Satpol PP, kemudian DLHK, kemudian Dinas PUPR, mungkin juga Dishub,” jelasnya.

Dirinya menegaskan, Tim Maung Depok tidak akan menjadi tim khusus yang bekerja di satu tempat, melainkan tim yang aktif berkeliling kota untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

“Jadi, tim Maung Depok lah yang akan keliling untuk melihat kondisi-kondisi Kota Depok dan segera menindaklanjuti melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab,” ungkapnya.

Supian mencontohkan, sejumlah persoalan yang menjadi fokus pemantauan, seperti jalan berlubang, tiang listrik miring, baliho yang nyaris jatuh, hingga pagar-pagar yang penuh vandalisme.

Wali Kota Depok, Supian Suri berencana membentuk Tim Maung Depok untuk merespons cepat terkait masalah perkotaan
