JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kisah Asep, Harapan dan Doa Ayah di Tengah Bencana Longsor Cisarua

Kisah Asep, Harapan dan Doa Ayah di Tengah Bencana Longsor Cisarua

Senin, 26 Januari 2026 – 14:48 WIB
Kisah Asep, Harapan dan Doa Ayah di Tengah Bencana Longsor Cisarua - JPNN.com Jabar
Tim rescue gabungan dalam proses pencarian korban tertimbun longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Wajah Asep Heri tampak letih. Garis-garis kelelahan dan kegelisahan bercampur menjadi satu di raut pria berusia 45 tahun asal Ciwidey, Kabupaten Bandung itu.

Sejak tiga hari terakhir, ia nyaris tak beranjak dari lokasi longsor Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Di tempat itulah harapannya bergantung untuk satu nama yang terus ia sebut dalam doa, Tasya.

Di tengah perjuangan tim SAR Gabungan yang terus berjibaku dengan tanah, lumpur, dan sisa puing rumah, Asep memilih turun langsung.

Baca Juga:

Tangan Asep ikut menggali, matanya tak henti menatap setiap jengkal tanah. Ia tak ingin sekadar menunggu. Ia ingin menemukan putri tercintanya, apa pun yang terjadi.

Memasuki hari ketiga pencarian, Senin (26/1/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, alam seakan kembali menguji keteguhan hati para pencari. Hujan turun, kabut menebal, dan proses evakuasi terpaksa dihentikan sementara.

Di sela jeda itu, Asep duduk terpaku di sebuah kebun kecil tak jauh dari Sektor A1. Segelas kopi panas ia tenggak perlahan, bukan untuk mengusir dingin, melainkan untuk menguatkan diri agar tak runtuh.

Baca Juga:

Di balik upaya pencariannya, kegelisahan tak sepenuhnya bisa ia sembunyikan. Hingga hari ketiga, Tasya belum juga ditemukan. Namun, di tengah kepasrahan, Asep menggenggam harapan terakhir yaitu mukjizat.

“Iya, saya terjun langsung mau nyari anak saya yang belum ditemukan,” ucapnya lirih.

Hari ketiga pencarian, Asep masih bertahan di lokasi longsor KBB demi menemukan putrinya. Meski lelah, ia menggenggam harapan akan mukjizat.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pencarian korban longsor longsor cisarua kbb desa pasirlangu kbb tanah longsor kbb korban longsor cisarua jenazah korban longsor cisarua

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU