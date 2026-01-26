Dinkes Depok Minta Warga Waspadai Sederet Penyakit Saat Musim Hujan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kota Depok dalam beberapa waktu terakhir, berpotensi memicu meningkatnya risiko gangguan kesehatan di masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Dinas kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengimbau warga agar menjaga stamina dan kesehatan tubuh di musim hujan.

Mengingat, saat musim hujan, kesehatan tubuh mudah sekali terganggu dan terserang berbagai penyakit.

Kepala Dinkes Kota Depok, Devi Maryori menjelaskan, beberapa penyakit musiman yang sering muncul saat musim hujan serta langkah untuk mencegahnya.

"Di musim penghujan, penyakit seperti batuk, flu, demam, bahkan super flu yang saat ini ramai dapat mengganggu kesehatan. Hal itu tentunya akan menganggu aktivitas," ucapnya.

Sebagai upaya pencegahan, Devi mengajak warga untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS) dalam kehidupan sehari-hari.

Warga juga diminta untuk mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga stamina tubuh, mengkonsumsi multivitamin, serta istirahat yang cukup.

Selain itu, apabila penyakitnya tidak mempan dengan obat-obat ringan setelah 3 sampai 4 hari disertai gejala makin berat, demam tinggi, kelelahan maka diimbau untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.