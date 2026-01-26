JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Longsor Cisarua Bandung Barat: 25 Jenazah Dievakuasi, 17 Berhasil Teridentifikasi

Longsor Cisarua Bandung Barat: 25 Jenazah Dievakuasi, 17 Berhasil Teridentifikasi

Senin, 26 Januari 2026 – 12:15 WIB
Longsor Cisarua Bandung Barat: 25 Jenazah Dievakuasi, 17 Berhasil Teridentifikasi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Hari ketiga pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kembali membuahkan hasil. Ada 25 jenazah yang sudah dievakuasi, dan 17 di antaranya teridentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jabar. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, masih ada delapan jenazah yang masih dalam proses identifikasi. 

"Dari 25 bodypack, informasi pagi ini. 17 sudah teridentifikasi dan sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing, dan delapan bodypack masih identifikasi," kata Herman di Kantor Desa Pasirlangu, Senin (26/1/2026). 

Baca Juga:

Herman mengungkapkan, tiga alat berat sudah diterjunkan di area longsor untuk mempercepat proses pencarian. 

"Tiga eksavator, kecil ya dari BPBD provinsi, dari Bina Marga Provinsi, dan BBWS, kalau kurang kami tambah lagi. Nanti Basarnas yang menentukan kebutuhan lapangan," tuturnya. 

Ia menambahkan, koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar manajemen penanganan korban bencana maupun pencarian korban bisa dilakukan lebih efektif. 

Baca Juga:

"Barusan kami melakukan sinkronisasi dari BNPB dari provinsi dan kabupaten agar manajemen penanganan bencananya bisa efektif, efesien, semua bidang bisa bekerja optimal," pungkasnya.

Bencana longsor terjadi di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (24/1/2026) dini hari. Laporan sementara ada 30 rumah yang terkubur lumpur.

Sebanyak 25 jenazah korban longsor Cisarua KBB sudah dievakuasi, 17 di antaranya teridentifikasi dan sisanya masih proses oleh tim DVI Polda Jabar.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   tim dvi longsor cisarua kbb desa pasirlangu kbb korban longsor cisarua jenazah korban longsor cisarua

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU