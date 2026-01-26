JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkab Majalengka Tangani 26 Kejadian Bencana Akibat Cuaca Ekstrem, Ratusan Hektare Sawah Terdampak

Pemkab Majalengka Tangani 26 Kejadian Bencana Akibat Cuaca Ekstrem, Ratusan Hektare Sawah Terdampak

Senin, 26 Januari 2026 – 13:00 WIB
Pemkab Majalengka Tangani 26 Kejadian Bencana Akibat Cuaca Ekstrem, Ratusan Hektare Sawah Terdampak - JPNN.com Jabar
Ilustrasi material longsor yang terbawa akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang permukiman warga. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat, menangani 26 kejadian bencana alam yang dipicu oleh cuaca ekstrem berupa hujan berintensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir.

Bencana tersebut meliputi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan seluruh perangkat daerah terkait telah diinstruksikan untuk bergerak cepat dan terkoordinasi dalam penanganan kedaruratan guna memastikan keselamatan masyarakat terdampak.

Baca Juga:

“Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat dan terkoordinasi dalam penanganan kedaruratan akibat cuaca ekstrem,” kata Eman.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka, sebanyak 26 kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah.

Dampaknya dirasakan pada permukiman warga serta sejumlah infrastruktur publik.

Baca Juga:

Eman menjelaskan langkah penanganan yang dilakukan antara lain evakuasi warga terdampak, pemantauan wilayah rawan bencana, pembukaan akses jalan yang tertutup material longsor, serta pendataan kerusakan.

Selain penanganan darurat, Pemkab Majalengka juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir dan longsor.

Pemkab Majalengka menangani 26 kejadian bencana alam yang dipicu oleh cuaca ekstrem berupa hujan berintensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bencana alam cuaca ekstrem banjir tanah longsor bencana Majalengka cuaca ekstrem jabar banjir Majalengka tanah longsor Majalengka bpbd majalengka bupati majalengka

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU