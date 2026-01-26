Pemkab Majalengka Tangani 26 Kejadian Bencana Akibat Cuaca Ekstrem, Ratusan Hektare Sawah Terdampak

jabar.jpnn.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat, menangani 26 kejadian bencana alam yang dipicu oleh cuaca ekstrem berupa hujan berintensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir.

Bencana tersebut meliputi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan seluruh perangkat daerah terkait telah diinstruksikan untuk bergerak cepat dan terkoordinasi dalam penanganan kedaruratan guna memastikan keselamatan masyarakat terdampak.

Baca Juga: Pemkab Majalengka Targetkan Produksi Jagung 112 Ribu Ton pada 2026 untuk Perkuat Ketahanan Pangan

“Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat dan terkoordinasi dalam penanganan kedaruratan akibat cuaca ekstrem,” kata Eman.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka, sebanyak 26 kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah.

Dampaknya dirasakan pada permukiman warga serta sejumlah infrastruktur publik.

Eman menjelaskan langkah penanganan yang dilakukan antara lain evakuasi warga terdampak, pemantauan wilayah rawan bencana, pembukaan akses jalan yang tertutup material longsor, serta pendataan kerusakan.

Selain penanganan darurat, Pemkab Majalengka juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir dan longsor.