Realisasi Investasi di Kabupaten Karawang Tembus Rp70,77 Triliun

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang menyampaikan realisasi investasi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp70,77 triliun.

"Capaian realisasi investasi ini cukup menggembirakan. Ini tren positif," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karawang Iwan Ridwan.

Ia mengatakan, tingginya realisasi investasi di Karawang sepanjang tahun 2025 menjadi bukti bahwa Karawang masih menjadi salah satu daerah tujuan investasi di wilayah Jawa Barat.

Realisasi investasi sepanjang tahun 2025 di Karawang yang menembus angka Rp70,77 triliun itu berhasil melampaui target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp69,3 triliun.

Menurut dia, capaian investasi di wilayah Karawang sepanjang tahun 2025 cukup tinggi atas hasil kerja keras dan sinergi semua pihak.

Disebutkan, hal tersebut tidak lepas dari kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Karawang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karawang, sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, pelaku usaha serta berbagai lapisan masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Iwan Ridwan mengaku, pihaknya akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha.

‎“Penyederhanaan regulasi, percepatan proses perizinan, serta optimalisasi sistem pelayanan berbasis elektronik terus kami lakukan,” katanya.