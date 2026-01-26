Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Senin 26 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak yang dipasarkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Senin, 26 Januari 2026 mengalami kenaikan, di mana logam mulia 1 gram berada di angka Rp2.924.293 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Data ini mengacu pada harga resmi yang ditampilkan di laman logammulia.com.
Selain emas batangan reguler, Antam juga menawarkan berbagai seri khusus seperti Gift Series, Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III yang memiliki harga lebih tinggi karena nilai artistik dan kemasan eksklusif.
Baca Juga:
Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage juga mengalami penyesuaian dengan ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Berikut rincian lengkap harga emas dan perak Antam hari ini.
Harga Emas Batangan Antam (PPh 0,25%)
Baca Juga:
0,5 gram: Rp1.512.271
1 gram: Rp2.924.293
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News