JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Senin 26 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Senin 26 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Senin, 26 Januari 2026 – 10:00 WIB
Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Senin 26 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Seorang karyawan menunjukkan emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam), Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak yang dipasarkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Senin, 26 Januari 2026 mengalami kenaikan, di mana logam mulia 1 gram berada di angka Rp2.924.293 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen. 

Data ini mengacu pada harga resmi yang ditampilkan di laman logammulia.com.

Selain emas batangan reguler, Antam juga menawarkan berbagai seri khusus seperti Gift Series, Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III yang memiliki harga lebih tinggi karena nilai artistik dan kemasan eksklusif. 

Baca Juga:

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage juga mengalami penyesuaian dengan ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut rincian lengkap harga emas dan perak Antam hari ini.

Harga Emas Batangan Antam (PPh 0,25%)

Baca Juga:

0,5 gram: Rp1.512.271

1 gram: Rp2.924.293

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan logam mulia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU