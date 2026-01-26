Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek Senin 26 Januari 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat dan kawasan Jabodetabek berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang pada Senin (26/1/2026) hingga Selasa (27/1/2026).

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya pada pagi hingga dini hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, pada pagi hari (07.00–13.00 WIB) hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Karawang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara lokal di Kabupaten Subang.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), hujan ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Cianjur, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Garut, serta Kota Banjar.

Adapun hujan sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Pangandaran, dan Kuningan.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, serta Kota Banjar.

Sementara itu, pada dini hari (01.00–07.00 WIB), hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Pangandaran.