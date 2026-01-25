Selalu Hadir di Tengah Rakyat, Humaira Zahrotun Noor Dipuji DPR RI dan Bupati Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Bupati Bandung Dadang Supriatna atas konsistensinya hadir dan berkontribusi langsung di tengah masyarakat Kabupaten Bandung.

Apresiasi tersebut disampaikan saat peresmian Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Arjasari yang berlokasi di Jalan Rancakole, Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Minggu (25/1/2026).

Peresmian kantor MWC NU tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan turut dihadiri Humaira Zahrotun Noor.

Wakil Ketua DPR RI yang akrab disapa Kang Haji Cucun menilai Humaira sebagai politisi muda perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang aktif mendukung pembangunan di daerah.

Ia menyebut Humaira telah memberikan dukungan nyata terhadap berdirinya SMK Negeri (SMKN) Arjasari, yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat setempat.

“Humaira telah melanjutkan semangat dan program kerja Bupati Bandung Dadang Supriatna, khususnya dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang dulu juga diperjuangkan saat beliau masih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,” ujar Kang Haji Cucun.

Ia berharap ke depan, seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung yang belum memiliki SMA Negeri maupun SMK Negeri dapat difasilitasi pembangunan sekolah baru guna memperluas akses pendidikan bagi generasi muda.

Hal senada disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna. Menurutnya, Humaira Zahrotun Noor telah membuktikan kepeduliannya terhadap masyarakat, tidak hanya melalui dukungan pendirian SMKN Arjasari, tetapi juga melalui bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana longsor di Kecamatan Arjasari.