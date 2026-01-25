Pemkot Depok Bongkar Bangunan Tak Berizin di Situ Tujuh Muara

JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 22:00 WIB
Proses pembongkaran bangunan di Situ Tujuh Muara. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan pembongkaran proyek pembangunan di Situ Tujuh Muara, pada Minggu (25/1).

Diketahui, bangunan tersebut akan dijadikan jogging track di atas Situ Tujuh Muara.

Pembongkaran itu disaksikan langsung oleh Wali Kota Depok Supian Suri, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, Kepala SDA Jabar Dikky Achmad Sidik, serta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), David Partonggo Oloan Marpaung. 

Pembongkaran tersebut, merupakan hasil koordinasi Pemkot Depok, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat selaku pemilik aset, dan BBWSCC.

“Berdasarkan informasi dari BBWSCC, pembangunan di atas badan air atau setu ini tidak berizin,” ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui peruntukannya.

“Kami enggak tahu pemanfaat atau peruntukannya, tetapi itu ada di badan air dan harus dibongkar,” tuturnya.

Dirinya menuturkan, bahwa pihak BBWSCC telah memberikan teguran pertama dan kedua kepada pihak pengembang, namun tidak diindahkan.

