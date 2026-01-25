Indeks SPBE 2025 Memuaskan, Kemendikdasmen Ogah Berpuas Diri

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk pertama kalinya meraih Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 dengan skor 4,23 atau kategori Memuaskan.

Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh skor 4,02 atau kategori Sangat Baik.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha, menyampaikan rasa bangga dan syukur atas pencapaian tersebut.

Baca Juga: BNPB Siapkan Huntara hingga Relokasi Warga Terdampak Longsor Cisarua KBB

Ia menjelaskan bahwa capaian ini menjadi yang pertama sekaligus terakhir dalam penilaian Indeks SPBE, seiring transformasi SPBE menjadi Pemerintah Digital (PemDI).

"Kami bangga sekaligus bersyukur bahwa layanan digital Kemendikdasmen melalui Pusdatin, yang kami berikan ke masyarakat, terutama melalui Rumah Pendidikan, itu direspon sangat positif oleh masyarakat dan Kementerian PANRB," kata Yudhistira dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Capaian tersebut juga mencerminkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun.

Baca Juga: Menko Pratikno Sampaikan 5 Kluster Penanganan Bencana Longsor Cisarua KBB

Pada 2021, Indeks SPBE Kemendikdasmen tercatat sebesar 3,33 (Baik), meningkat pada 2022 menjadi 3,86 (Sangat Baik), 2023 sebesar 3,90 (Sangat Baik), 2024 sebesar 4,02 (Sangat Baik), hingga akhirnya mencapai kriteria tertinggi pada 2025.

Skor kumulatif 4,23 tersebut didukung oleh nilai tinggi pada sejumlah komponen, khususnya pelayanan kepada masyarakat.