JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Drone Hingga Anjing Pelacak K9 TNI-Polri Dikerahkan untuk Mencari Korban Longsor di Cisarua KBB

Drone Hingga Anjing Pelacak K9 TNI-Polri Dikerahkan untuk Mencari Korban Longsor di Cisarua KBB

Minggu, 25 Januari 2026 – 20:30 WIB
Drone Hingga Anjing Pelacak K9 TNI-Polri Dikerahkan untuk Mencari Korban Longsor di Cisarua KBB - JPNN.com Jabar
Petugas rescue melakukan pencarian terhadap korban tertimbun longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Proses pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban longsor dan banjir bandang di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih menghadapi sejumlah kendala.

Salah satu hambatan utama adalah sulitnya alat berat memasuki lokasi bencana akibat kondisi tanah yang masih lembek dan belum stabil.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii, mengatakan bahwa operasi SAR dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan faktor keselamatan personel di lapangan.

Baca Juga:

“Alat berat belum bisa masuk karena kondisi longsoran ini masih dalam bentuk pasir yang menyerupai bubur, sehingga operasi SAR dilakukan secara bertahap dan dikoordinasikan oleh SAR Bandung,” ujar Syafii saat ditemui di Posko Pasirlangu, Minggu (25/1/2026).

Syafii menjelaskan, operasi SAR tersebut merupakan operasi gabungan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk unsur TNI dan Polri di wilayah Jawa Barat.

Basarnas bertindak sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan korban.

Baca Juga:

“Dalam operasi SAR ini, Basarnas dibantu seluruh kementerian dan lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di Jawa Barat,” jelasnya.

Berdasarkan hasil asesmen awal di lokasi kejadian, area longsoran dibagi ke dalam beberapa sektor, mulai dari mahkota longsor hingga lidah longsoran, guna mempermudah proses pencarian.

Ratusan personel gabungan, drone hingga anjing pelacak K9 milik TNI dan Polri dikerahkan untuk mencari korban longsor di Kecamatan Cisarua, KBB
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kecamatan cisarua TNI polri longsor cisarua longsor cisarua kbb cisarua kbb anjing pelacak anjing k9 basarnas desa pasirlangu kbb

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU