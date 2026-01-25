Drone Hingga Anjing Pelacak K9 TNI-Polri Dikerahkan untuk Mencari Korban Longsor di Cisarua KBB

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Proses pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban longsor dan banjir bandang di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih menghadapi sejumlah kendala.

Salah satu hambatan utama adalah sulitnya alat berat memasuki lokasi bencana akibat kondisi tanah yang masih lembek dan belum stabil.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii, mengatakan bahwa operasi SAR dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan faktor keselamatan personel di lapangan.

“Alat berat belum bisa masuk karena kondisi longsoran ini masih dalam bentuk pasir yang menyerupai bubur, sehingga operasi SAR dilakukan secara bertahap dan dikoordinasikan oleh SAR Bandung,” ujar Syafii saat ditemui di Posko Pasirlangu, Minggu (25/1/2026).

Syafii menjelaskan, operasi SAR tersebut merupakan operasi gabungan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk unsur TNI dan Polri di wilayah Jawa Barat.

Basarnas bertindak sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan korban.

“Dalam operasi SAR ini, Basarnas dibantu seluruh kementerian dan lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di Jawa Barat,” jelasnya.

Berdasarkan hasil asesmen awal di lokasi kejadian, area longsoran dibagi ke dalam beberapa sektor, mulai dari mahkota longsor hingga lidah longsoran, guna mempermudah proses pencarian.