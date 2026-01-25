Longsor Bandung Barat, Rajiv Dorong Audit Lingkungan Secara Menyeluruh

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv menyampaikan duka cita mendalam atas bencana longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).



Bencana di lereng Gunung Burangrang tersebut, menelan korban jiwa dan memicu operasi pencarian besar-besaran terhadap warga yang hilang.

Berdasarkan data sementara BNPB Jawa Barat, sebanyak 10 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 82 orang warga lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian oleh tim gabungan.

“Saya turut berduka cita atas musibah bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat. Semoga keluarga korban diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini,” ucap Rajiv dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Minggu (25/1/2026).

Rajiv menegaskan komitmennya, untuk hadir membantu warga terdampak.

Dia memastikan, bantuan kemanusiaan segera disalurkan, terutama bagi warga yang terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.

"Tim di lapangan sudah bergerak. Bantuan akan segera dikirim untuk meringankan beban warga terdampak longsor di Bandung Barat,” tuturnya.

Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas penyebab bencana.