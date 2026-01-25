Musim Hujan Awal 2026, Dinkes Depok Imbau Warga Waspada Demam Berdarah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Memasuki musim penghujan di awal tahun 2026, masyarakat Kota Depok diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Kondisi cuaca yang lembap dan meningkatnya curah hujan berpotensi memicu berkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti apabila kebersihan lingkungan tidak terjaga dengan baik.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Devi Maryori, mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah utama pencegahan DBD.

Menurutnya, genangan air yang dibiarkan dapat menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk penyebab DBD.

“Kita bisa mulai dari kegiatan sederhana, seperti menguras air yang menggenang untuk mencegah terbentuknya sarang nyamuk,” ujar Devi.

Ia menambahkan, upaya pencegahan DBD perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penerapan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus.

Langkah tersebut meliputi menguras bak mandi atau tempat penampungan air minimal dua kali dalam seminggu, menutup rapat tempat penampungan air, serta mengubur atau memusnahkan barang bekas yang berpotensi menampung air.

Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air yang sulit dikuras guna mencegah pertumbuhan jentik nyamuk.