Wapres Gibran Janjikan Relokasi untuk Korban Longsor Cisarua KBB

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming Raka berjanji merelokasi hunian warga yang terdampak longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Total ada 113 jiwa dengan 34 KK yang bermukim di area terdampak tanah longsor.

Gibran menuturkan, relokasi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menyelamatkan warga dari bencana susulan yang bisa terjadi.

Dalam insiden tersebut, diduga ada alih fungsi lahan yang jadi penyebab terjadinya longsoran yang merenggut belasan jiwa dan puluhan warga masih tertimbun.

"Rumah rusak akan direlokasi, perbaikan rumah mohon segera disosialisasikan. Jangan terlalu jauh dari tempat asal dan mata pencaharian," kata Gibran dihadapan para pengungsi, Minggu (25/1/2026).

Lebih lanjut, putra sulung Presiden Ke-7 RI Joko Widodo itu meminta agar pemerintah daerah menindaktegas pelaku pelanggaran yang diduga jadi penyebab longsor Cisarua.

"Pak wagub, alih fungsi lahan dan pelanggaran yang terjadi agar segera ditindak," tuturnya.

"Saya mohon maaf, semua tim sudah turun ke lapangan, kita doakan semoga tim di lapangan bisa bekerja dengan maksimal," lanjutnya.