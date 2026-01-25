Kesalahan Umum Saat Diet yang Membuat Berat Badan Sulit Turun

jabar.jpnn.com, BOGOR - Upaya menurunkan berat badan kerap berujung frustrasi meskipun seseorang merasa telah menjalani diet.

Kondisi ini ternyata tidak dialami oleh satu atau dua orang saja, melainkan cukup umum terjadi.

Spesialis Gizi Klinik Eka Hospital Cibubur, dr. Imelda Goretti, Sp.GK., mengungkapkan bahwa ada sejumlah faktor yang kerap membuat program diet menjadi tidak efektif.

Menurut dr. Imelda, salah satu penyebab utama kegagalan diet adalah porsi makan yang masih berlebih tanpa disadari.

Meski porsi makanan utama sudah dikurangi, konsumsi camilan yang tidak terkontrol tetap dapat menyumbang asupan kalori tinggi.

Selain itu, makanan tinggi karbohidrat sederhana, gula, kalori, makanan yang digoreng, serta makanan ultra-proses juga berpotensi menyebabkan kenaikan berat badan.

“Jenis dan porsi camilan sering kali luput dari perhatian, padahal kontribusinya terhadap kalori harian cukup besar,” ujarnya.

Faktor berikutnya adalah kurangnya asupan protein dan serat. Protein berperan penting dalam membantu rasa kenyang lebih lama dengan mengatur hormon ghrelin, yaitu hormon pemicu rasa lapar.