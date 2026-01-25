Supian Suri Siap Bongkar Bangunan Tak Berizin di Kawasan Situ Tujuh Muara Depok

JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 11:00 WIB
Wali Kota Depok, Supian Suri saat meninjau pembangunan tak berizin yang ada di Situ Tujuh Muara. Foto : Source for jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri menegaskan bangunan tak berizin yang berada di kawasan Situ Tujuh Muara akan dibongkar pada hari ini.

Dirinya menuturkan bahwa keberadaan bangunan di kawasan Situ Tujuh Muara telah melanggar aturan.

“Saya enggak tahu mau pembangunan apa, tetapi menurut kami secara prinsip itu melanggar garis sempadan situ, sehingga ini harus distop dan harus dibongkar,” tuturnya.

Dirinya menegaskan pembangunan tersebut berpotensi mengurangi luasan situ dan jelas melanggar ketentuan yang berlaku.

“Intinya sih seperti itu, karena akan mengurangi luasan situ kalau itu dibangun, dan sekali lagi itu melanggar,” ujarnya.

Supian Suri mengungkapkan, informasi yang diterimanya menyebutkan, bahwa teguran sebenarnya sudah diberikan oleh Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok

Namun, pembangunan bangunan tetap berlanjut di Situ Tujuh Muara. 

“Informasi yang saya dapat, sudah ada teguran baik dari BWSCC maupun dari PUPR Kota Depok, tetapi prosesnya masih tetap berlanjut. Sehingga saya memandang perlu untuk menyetop,” terangnya.

