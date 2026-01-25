JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Minggu 25 Januari 2026

Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Minggu 25 Januari 2026

Minggu, 25 Januari 2026 – 10:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Minggu 25 Januari 2026 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi prakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat yang berlaku mulai Minggu, 25 Januari 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 26 Januari 2026 pukul 07.00 WIB.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada sore hingga dini hari.

Cuaca Jabodetabek

Baca Juga:

Berdasarkan keterangan resmi BMKG, pada Minggu pagi (07.00–13.00 WIB), wilayah Jabodetabek umumnya diprakirakan berawan tebal, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi cuaca masih didominasi awan tebal, disertai peluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Bogor.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Baca Juga:

Sementara itu, pada dini hari (01.00–07.00 WIB), hujan ringan hingga sedang berpeluang melanda sebagian besar wilayah Jabodetabek.

BMKG mencatat suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20–26 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berada pada rentang 24–30 derajat Celsius.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat ramalan cuaca prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca bmkg ramalan cuaca jawa barat ramalan cuaca jabodetabek

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU