Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Minggu 25 Januari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat yang berlaku mulai Minggu, 25 Januari 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 26 Januari 2026 pukul 07.00 WIB.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada sore hingga dini hari.

Cuaca Jabodetabek

Berdasarkan keterangan resmi BMKG, pada Minggu pagi (07.00–13.00 WIB), wilayah Jabodetabek umumnya diprakirakan berawan tebal, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi cuaca masih didominasi awan tebal, disertai peluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Bogor.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Sementara itu, pada dini hari (01.00–07.00 WIB), hujan ringan hingga sedang berpeluang melanda sebagian besar wilayah Jabodetabek.

BMKG mencatat suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20–26 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berada pada rentang 24–30 derajat Celsius.