Forum Rektor PTNBH Rumuskan Strategi Creative Financing untuk Perluas Akses Pendidikan Tinggi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) merumuskan strategi creative financing sebagai langkah inovatif untuk memperluas akses pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan.

Perumusan strategi tersebut dilakukan dalam kegiatan U25 Leaders Forum, Forum Rektor PTNBH yang diselenggarakan di Kampus IPB University, Bogor, pada 21–23 Januari 2026.

Forum ini menjadi bagian dari upaya kolektif PTNBH dalam menjawab tantangan pembiayaan pendidikan tinggi di tengah dinamika ekonomi nasional serta meningkatnya kebutuhan akan talenta unggul yang berdaya saing global.

Para rektor sepakat bahwa inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan perguruan tinggi tanpa mengurangi komitmen terhadap aksesibilitas pendidikan.

Strategi creative financing dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan keberlangsungan finansial PTNBH sekaligus memperkuat peran sosial perguruan tinggi.

Sejumlah skema yang dibahas meliputi optimalisasi aset produktif, penguatan kemitraan dengan industri dan dunia usaha, pengembangan endowment fund, pembiayaan berbasis riset dan inovasi, serta pemanfaatan instrumen keuangan yang sah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet STP, MSi menegaskan bahwa transformasi pembiayaan merupakan prasyarat penting bagi universitas masa depan.

Menurutnya, creative financing tidak hanya menjadi alternatif sumber pendanaan, tetapi juga strategi sistemik untuk memastikan pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.