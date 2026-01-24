Persis Apresiasi Kebijakan Prabowo Soal Revitalisasi dan USB Sekolah

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) KH Jeje Zaenudin mengapresiasi kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam peningkatan dan pemberdayaan mutu dan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah program pendirian unit satuan baru (USB) dan revitalisasi satuan Pendidikan.

Hal itu disampaikan Jeje seusai peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Unit Sekolah Baru (USB) Persatuan Islam (Persis) jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun 2026 yang diresmikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat di Ma’had Al-Asma, Sumedang.

"Atas nama PP Persis dan seluruh kepala sekolah menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Presiden Prabowo meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan melalui pendirian sarana dan revitalisasi sekolah, " ujar Jeje dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (24/1/2026).

Menurut Jeje, anggaran 20 persen pendidikan di APBN mampu dimaksimalkan dengan baik untuk mewujudkan cita-cita pendidikan unggul bermutu berkualitas dan berkarakter.

"Hal tersebut, dikarenakan arah kebijakan politik pemimpin nasional yang concern untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Jeje.

Persis, kata Jeje, siap berkontribusi menyukseskan cita-cita negara. Dalam hal ini adalah menciptakan masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan anak bangsa.

"Ini merupakan Kolaborasi berbangsa dan negara untuk menciptakan masyarakat cerdas dan tafaqquh fiddin. Selain itu, membangun peradaban yang mensejahterakan dan mencerdaskan ummat," terangnya.

Sementara itu, Wamendikdasmen, Atip Latipulhayat mengatakan, pendirian Unit Sekolah Baru serta revitalisasi satuan pendidikan yang sebelumnya belum layak merupakan bentuk nyata penerjemahan Instruksi Presiden Nomor 7 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.