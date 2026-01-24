JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Respons Kapendam Siliwangi Soal Puluhan Prajurit TNI Dikabarkan Tertimbun Longsor Cisarua

Respons Kapendam Siliwangi Soal Puluhan Prajurit TNI Dikabarkan Tertimbun Longsor Cisarua

Sabtu, 24 Januari 2026 – 19:50 WIB
Respons Kapendam Siliwangi Soal Puluhan Prajurit TNI Dikabarkan Tertimbun Longsor Cisarua - JPNN.com Jabar
Kepala Penerangan Kodam III Siliwangi (Kapendam) Kolonel Inf Mahmuddin saat ditemui di Kantor Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Bencana tanah longsor merenggut nyawa delapan warga di Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (24/1/2026).

Tak hanya delapan orang yang dinyatakan meninggal dunia, longsor juga menyebabkan 82 orang belum ditemukan.

Berdasarkan informasi yang diterima, di antara puluhan orang itu, ada sebanyak 23 prajurit TNI yang turut menjadi korban longsor.

Baca Juga:

"Saya belum bisa mendapatkan informasi terkait apakah ada anggota kami di antara 23 personel tersebut. Nanti akan saya konfirmasi kembali," kata Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi Kolonel Inf Mahmuddin saat ditemui di Kantor Desa Pasirlangu, Sabtu (24/1/2026).

Mahmuddin menuturkan, saat ini pihaknya fokus pada proses evakuasi warga yang jadi korban.

Adapun upaya pencarian beberapa kali terhenti karena gangguan cuaca ekstrem, seperti hujan disertai angin kencang sejak pagi.

Baca Juga:

"Kami akan terus melakukan pencarian karena kendala di lapangan masih cukup besar, terutama terkait cuaca. Terkait anggota kami yang belum diketahui keberadaannya, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dan akan segera kami pastikan kembali," jelasnya.

Mahmuddin mengatakan pihaknya bergabung dengan tim relawan untuk mencari 82 warga lain yang belum ditemukan.

Sebanyak 23 prajurit TNI dikabarkan tertimbun material longsor di Cisarua KBB. Kapendam III Siliwangi menjawab begini.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kapendam siliwangi tanah longsor Prajurit TNI longsor cisarua longsor cisarua kbb prajurit tni tertimbun longsor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU