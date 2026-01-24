Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ikut Evakuasi Jenazah Tertimbun Longsor di Cisarua

JPNN.com

Sabtu, 24 Januari 2026 – 18:18 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ikut mengevakuasi jenazah korban tertimbun material longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (24/1/2026). 

Orang nomor satu di Jabar itu terlibat langsung pencarian korban yang tertimbun longsor. 

Pantauan JPNN di lokasi, bersama petugas gabungan, Dedi menemukan tiga jenazah yang tertimbun longsor sekitar pukul 15.00 WIB. 

Petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban yang tertimbun material longsor.

Butuh waktu hampir satu jam hingga akhirnya jenazah berhasil dievakuasi sekitar pukul 15.50 WIB.

"Evakuasinya mengalami kesulitan karena tanahnya kan bertumpuk sehingga potensi orang bisa terendam ke tanah sehingga harus hati-hati," kata Dedi di lokasi kejadian.

Kemudian, kata dia, posisi jenazah yang terkubur cukup dalam hingga terjepit kayu dan batu, juga menyulitkan proses evakuasi. 

Namun ia berharap semua warga yang dilaporkan hilang segera ditemukan.

