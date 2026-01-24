Kisah Warga Korban Longsor Cisarua Bandung Barat

JPNN.com

Sabtu, 24 Januari 2026 – 17:20 WIB
Suasana di posko pengungsian tanah longsor di Kantor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Sabtu (24/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Puluhan rumah tertimbun material dalam insiden tanah longsor yang menerjang wilayah Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu (24/1/2026) dini hari.

Ahmad (40 tahun), warga Pasirlangu, menceritakan bagaimana mencekamnya gundukan tanah tiba-tiba menerjang kediamannya.

Ia sendiri berhasil menyelamatkan diri bersama keluarganya, setelah mendengar suara gemuruh dari atas rumahnya.

Ahmad menuturkan ketika itu ia bersama anak dan suaminya sedang tidur pulas karena memang seharian wilayah tersebut diguyur hujan disertai angin kencang. 

Tiba-tiba Ahmad mendengar suara gemuruh dari arah atas rumahnya.

"Saya langsung bangun dan keluar rumah sudah ada gunungan tanah. Langsung pada teriak histeris," tutur Ahmad di lokasi. 

Melihat gunungan tanah sudah di depan rumahnya, Ahmad langsung menyelamatkan diri bersama keluarganya.

Setelah itu rumah Ahmad dan milik warga lainnya langsung tertimbun material tanah dan sayuran.

