JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Longsor Cisarua Bandung Barat: 8 Orang Tewas - Puluhan Warga Masih Tertimbun

Longsor Cisarua Bandung Barat: 8 Orang Tewas - Puluhan Warga Masih Tertimbun

Sabtu, 24 Januari 2026 – 13:35 WIB
Longsor Cisarua Bandung Barat: 8 Orang Tewas - Puluhan Warga Masih Tertimbun - JPNN.com Jabar
Petugas rescue melakukan pencarian terhadap korban tertimbun longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Bencana tanah longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menewaskan 8 orang korban.

Kepala Desa Pasirlangu Nur Awaludin Lubis mengatakan, insiden tersebut terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi. 

Hujan yang mengguyur wilayah Bandung Raya pada Jumat (23/1/2026), membuat tebing di kaki gunung Pasir Cikanang menimbun puluhan rumah yang ada di bawahnya.

Baca Juga:

"Kejadian ini terjadi akibat hujan lebat yang turun sehari semalam. Longsor terjadi sekitar jam 2 pagi lewat," kata Nur saat ditemui di lokasi kejadian, Sabtu (24/1/2026).

"Terdengar suara gemuruh sedikit demi sedikit," sambungnya. 

Nur menuturkan, sampai dengan pukul 12.05 WIB, jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak delapan orang.

Baca Juga:

Adapun Desa Pasirlangu berpenduduk sebanyak 111 jiwa dari 34 KK.

"Yang meninggal 8 orang, yang ditemukan selamat 23 orang, sisanya masih dalam pencarian. Belum bisa dipastikan apakah mereka tertimbun atau sedang berada di luar lokasi saat kejadian," jelasnya.

Puluhan orang masih hilang diduga tertimbun material longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   BPBD jawa barat tertimbun longsor longsor cisarua longsor cisarua kbb desa pasirlangu kbb tanah longsor kbb

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU