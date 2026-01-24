30 Rumah Tertimbun Tanah Longsor di Cisarua Bandung Barat

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Bandung Barat akibat hujan deras yang disertai angin kencang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (23/1/2028) sekitar pukul 18.00 WIB.

Longsor terjadi di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Pranata Humas BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan, hujan dengan intensitas tinggi menjadi pemicu utama terjadinya longsor di wilayah tersebut.

"Bencana tanah longsor terjadi akibat hujan deras yang disertai angin kencang," kata Hadi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1).

Akibat kejadian tersebut, sekitar 30 rumah dilaporkan terdampak. Hingga saat ini, jumlah korban masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan.

"Untuk data korban masih dalam pendataan, petugas masih melakukan asesmen di lokasi kejadian," terangnya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Provinsi Jawa Barat langsung melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bandung Barat serta aparat setempat untuk penanganan awal dan pendataan dampak bencana.