JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Diguyur Hujan Seharian, Tanggul di Villa Pertiwi Depok Jebol

Diguyur Hujan Seharian, Tanggul di Villa Pertiwi Depok Jebol

Jumat, 23 Januari 2026 – 17:30 WIB
Diguyur Hujan Seharian, Tanggul di Villa Pertiwi Depok Jebol - JPNN.com Jabar
Penampakan turap yang jebol di Perumahan Villa Pertiwi, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Hujan deras yang mengguyur kawasan Depok menyebabkan turap di Perumahan Villa Pertiwi, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, jebol pada Jumat (23/1).

Ketua Pokdarkamtibmas Sukamaju, Maruli mengatakan, tanggul tersebut jebol akibat tak kuat menampung derasnya air.

“Karena jebol, airnya juga meluap ke jalan, jadi enggak bisa dilewati (kendaraan),” ucapnya.

Baca Juga:

Kemudian, tim Satgas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok langsung datang untuk melakukan penanggulangan terhadap tanggul yang jebol.

“Satgas dari Pemkot Depok langsung cepat datang dan membereskan tanggul,” terangnya.

“Setelah itu, udah aman airnya. Jadi sudah bisa dilalui. Tapi turapnya belum selesai perbaikan,” sambungnya. (mcr19/jpnn)

Baca Juga:

Hujan deras yang mengguyur Kota Depok mengakibatkan turap di Villa Pertiwi jebol mengakibatkan air meluap ke jalan

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok hujan deras perumahan villa pertiwi turap jebol tanggul jebol pemkot depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU