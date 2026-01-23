Diguyur Hujan Seharian, Tanggul di Villa Pertiwi Depok Jebol

jabar.jpnn.com, DEPOK - Hujan deras yang mengguyur kawasan Depok menyebabkan turap di Perumahan Villa Pertiwi, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, jebol pada Jumat (23/1).

Ketua Pokdarkamtibmas Sukamaju, Maruli mengatakan, tanggul tersebut jebol akibat tak kuat menampung derasnya air.

“Karena jebol, airnya juga meluap ke jalan, jadi enggak bisa dilewati (kendaraan),” ucapnya.

Kemudian, tim Satgas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok langsung datang untuk melakukan penanggulangan terhadap tanggul yang jebol.

“Satgas dari Pemkot Depok langsung cepat datang dan membereskan tanggul,” terangnya.

“Setelah itu, udah aman airnya. Jadi sudah bisa dilalui. Tapi turapnya belum selesai perbaikan,” sambungnya. (mcr19/jpnn)