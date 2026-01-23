JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Luapan Sungai Citarum dan Cibeet Rendam Ribuan Hektare Sawah di Karawang

Luapan Sungai Citarum dan Cibeet Rendam Ribuan Hektare Sawah di Karawang

Jumat, 23 Januari 2026 – 15:30 WIB
Luapan Sungai Citarum dan Cibeet Rendam Ribuan Hektare Sawah di Karawang - JPNN.com Jabar
Pemukiman warga dan areal sawah terendam banjir di Karawang. (ANTARA/Darryl Ramadhan/dok)

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Ribuan hektare areal sawah yang tersebar di sejumlah kawasan sekitar Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam banjir akibat meluapnya air Sungai Citarum dan Cibeet serta banjir rob.

Kepala Bidang Sarana Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Karawang, Mahmud menyampaikan ribuan hektare areal sawah itu sudah terendam banjir selama beberapa hari terakhir.

Sesuai dengan laporan hasil monitoring di lapangan, terdapat 1.948 hektare areal sawah yang terendam banjir, tersebar di 20 desa di tujuh kecamatan.

Baca Juga:

Banjir yang merendam areal sawah akibat meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet serta banjir rob di wilayah utara Karawang.

Lahan seluas 1.928 hektare sawah yang terendam ialah tanaman padi yang masuk fase hari setelah tanam dan tanaman fase hari setelah semai.

Seiring dengan masih tingginya intensitas hujan di wilayah Karawang, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan setempat masih terus melakukan pendataan areal sawah yang terendam banjir.

Baca Juga:

Banjir yang sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir telah merendam ribuan rumah, sejumlah sarana pendidikan, sarana ibadah dan sarana publik hingga kantor pemerintahan.

Kondisi banjir terparah terjadi di wilayah Telukjambe Barat, tepatnya di sekitar Desa Karangligar. Ketinggian air di desa itu hampir mencapai 2 meter. Kondisi tersebut memaksa ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. (antara/jpnn)

Ribuan hektare sawah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam banjir akibat meluapnya air Sungai Citarum dan Cibeet serta banjir rob

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   banjir karawang banjir rob Sungai Cibeet sungai cibeet meluap sungai citarum Sungai Citarum meluap kabupaten karawang sawah terendam banjir

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU