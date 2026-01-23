Bendung Katulampa Siaga 3, Warga Depok di Bantaran Ciliwung Diminta Waspada

JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 13:00 WIB
Ilustrasi Bendungan Katulampa, Kota Bogor. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Bendung Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, pada siang hari ini berstatus Siaga 3 dengan tinggi muka air (TMA) Sungai Ciliwung mencapai 90 sentimeter.

Status tersebut dipicu oleh hujan yang mengguyur wilayah hulu Sungai Ciliwung di Kota Bogor dengan kondisi cuaca gerimis.

Kepala Petugas Jaga Bendung Katulampa, Andi Sudirman, mengatakan meskipun masih berada pada level Siaga 3, masyarakat diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya warga yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung.

“Terutama bagi warga yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung, daerah cekung, serta wilayah rawan genangan di Depok hingga Jakarta agar tetap waspada,” ujar Andi.

Ia menjelaskan, hujan lokal yang terjadi di wilayah hulu berpotensi menyebabkan kenaikan debit air Sungai Ciliwung secara cepat, sehingga masyarakat di wilayah hilir diimbau untuk selalu siaga.

“Harapan saya, warga Depok tetap waspada dan siaga. Hujan lokal di wilayah hulu berpotensi memicu kenaikan debit Sungai Ciliwung dalam waktu singkat,” katanya.

Selain itu, Andi juga menyampaikan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Barat yang mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan, terhitung 23 hingga 29 Januari 2026.

BMKG memprakirakan Kota Depok termasuk wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan intensitas hujan, dengan peluang hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang.

