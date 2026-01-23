Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Jumat 23 Januari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jabodetabek berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Jumat, 23 Januari 2026, mulai pagi hingga dini hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang, kilat/petir, serta hujan berdurasi lama.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta.

Kemudian, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih melanda sejumlah wilayah, antara lain Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang.

Selanjutnya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kabupaten Garut.

Adapun hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Sumedang.