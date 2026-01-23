Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Jumat 23 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 09:30 WIB
Arsip foto - Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU/pri. (ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAH)

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan yang diproduksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali diperbarui pada Jumat, 23 Januari 2026.

Berdasarkan data yang dilansir dari laman resmi logammulia.com, harga emas batangan hari ini dibanderol mulai dari Rp1.490.000 untuk ukuran 0,5 gram, belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, Antam juga merilis harga untuk berbagai seri khusus, seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III.

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage tercatat sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Harga Emas Batangan Antam Hari Ini (Harga sudah termasuk PPh 0,25 persen)

0,5 gram: Rp1.493.725

1 gram: Rp2.887.200

2 gram: Rp5.714.250

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
