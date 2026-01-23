JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dedi Mulyadi Ungkap Permasalahan Tambang Gunung Pongkor Bogor

Dedi Mulyadi Ungkap Permasalahan Tambang Gunung Pongkor Bogor

Jumat, 23 Januari 2026 – 09:00 WIB
Dedi Mulyadi Ungkap Permasalahan Tambang Gunung Pongkor Bogor - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tragedi maut terjadi di kawasan tambang emas Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Sebanyak 11 penambang dilaporkan tewas setelah terpapar asap yang mengandung gas karbon monoksida (CO) di dalam lubang tambang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti keras insiden tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, tingginya risiko kecelakaan tambang di Bogor bukanlah hal baru, baik di tambang legal maupun ilegal.

"Saya sudah menyampaikan berulang-ulang, Bogor itu menjadi daerah yang begitu rawan terhadap kecelakaan akibat tambang, baik yang legal maupun ilegal," kata Dedi di Bandung, dikutip Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, persoalan utama bukan hanya soal pengawasan atau penertiban tambang, melainkan ketergantungan masyarakat terhadap sektor tersebut sebagai sumber mata pencaharian meski risikonya sangat tinggi.

Baca Juga:

"Problem utamanya itu kan masyarakat juga kekeuh ingin bekerja pada sektor itu," ungkapnya.

Dedi mengajak publik melihat tragedi ini dari sisi kemanusiaan. Ia menyebut para penambang yang meninggal bukan sekadar korban kecelakaan kerja, melainkan sosok yang mempertaruhkan nyawa demi menghidupi keluarga.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyoroti secara keras insiden 11 penambang emas di Gunung Pongkor Bogor, setelah terpapar asap gas karbon.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat dedi mulyadi penambang tewas tambang gunung pongkor gas karbon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU