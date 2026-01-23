JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dedi Mulyadi Siap Bentuk BUMD Jabar Seperti Danantara

Dedi Mulyadi Siap Bentuk BUMD Jabar Seperti Danantara

Jumat, 23 Januari 2026 – 08:50 WIB
Dedi Mulyadi Siap Bentuk BUMD Jabar Seperti Danantara - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ditemui di Kota Bandung, Kamis (22/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menaruh harapan besar terhadap peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai penggerak baru pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Jawa Barat.

Menurut Dedi, Danantara memiliki fungsi strategis karena mencatat dan mengelola seluruh aset pemerintah sebagai modal utama pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.

"Danantara itu sebenarnya mencatatkan seluruh aset pemerintah. Di situ aset menjadi nilai strategis untuk melakukan berbagai upaya pengembangan pembangunan," kata Dedi ditemui seusai menghadiri kegiatan diskusi Danantara di Kota Bandung, dikutip  Jumat (23/1/2026).

Baca Juga:

Ia mencontohkan, konsep hilirisasi yang selama ini banyak diterapkan di tingkat pusat. Menurutnya, pendekatan serupa sangat relevan diterapkan di daerah, termasuk Jawa Barat.

Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar bahkan akan mengambil langkah besar dengan melakukan konsolidasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu BUMD, di luar Bank Jabar Banten (BJB). Jadi nanti hanya ada dua, BJB dan satu BUMD holding. Tidak berantakan seperti sekarang," tegasnya.

Baca Juga:

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan utama BUMD di daerah selama ini adalah lemahnya konsep pengelolaan, sehingga banyak yang justru merugi. Padahal, nilai aset yang dimiliki sangat besar.

"Di balik BUMD yang pengelolaannya tidak baik itu, ada aset hampir Rp4 triliun. Itu nilai strategis yang kalau dikelola dengan baik bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah," jelasnya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berharap Danantara jadi motor baru pembangunan daerah lewat pengelolaan aset dan konsolidasi BUMD bernilai Rp4 triliun.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat BUMD Jabar aset negara dedi mulyadi danantara BPI Danantara konsolidasi bumd

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU