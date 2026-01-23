Dedi Mulyadi Siap Bentuk BUMD Jabar Seperti Danantara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menaruh harapan besar terhadap peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai penggerak baru pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Jawa Barat.

Menurut Dedi, Danantara memiliki fungsi strategis karena mencatat dan mengelola seluruh aset pemerintah sebagai modal utama pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.

"Danantara itu sebenarnya mencatatkan seluruh aset pemerintah. Di situ aset menjadi nilai strategis untuk melakukan berbagai upaya pengembangan pembangunan," kata Dedi ditemui seusai menghadiri kegiatan diskusi Danantara di Kota Bandung, dikutip Jumat (23/1/2026).

Ia mencontohkan, konsep hilirisasi yang selama ini banyak diterapkan di tingkat pusat. Menurutnya, pendekatan serupa sangat relevan diterapkan di daerah, termasuk Jawa Barat.

Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar bahkan akan mengambil langkah besar dengan melakukan konsolidasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu BUMD, di luar Bank Jabar Banten (BJB). Jadi nanti hanya ada dua, BJB dan satu BUMD holding. Tidak berantakan seperti sekarang," tegasnya.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan utama BUMD di daerah selama ini adalah lemahnya konsep pengelolaan, sehingga banyak yang justru merugi. Padahal, nilai aset yang dimiliki sangat besar.

"Di balik BUMD yang pengelolaannya tidak baik itu, ada aset hampir Rp4 triliun. Itu nilai strategis yang kalau dikelola dengan baik bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah," jelasnya.