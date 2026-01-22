Perpadi Kota Bogor Resmi Dilantik, Siap Perkuat Rantai Pasok dan Stabilitas Beras

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Kota Bogor resmi dilantik yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Kamis (22/1/2026).

Pelantikan ini menjadi tonggak awal penguatan kelembagaan pelaku usaha perberasan di Kota Hujan.

Pelantikan pengurus Perpadi Kota Bogor dilakukan langsung oleh jajaran Perpadi Provinsi Jawa Barat.

Acara tersebut turut dihadiri unsur Pemerintah Kota Bogor, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor, DPRD Kota Bogor, Dinas Sosial, Baznas Kota Bogor, Bulog, Polresta Bogor Kota, serta Kodim 0606/Kota Bogor.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Zaenal Abidin, menyambut baik terbentuknya Perpadi di Kota Bogor.

Ia menilai keberadaan organisasi ini sangat strategis dalam mendukung para pelaku usaha beras dan petani, meskipun luas lahan sawah produktif di Kota Bogor tergolong terbatas.

“Alhamdulillah Perpadi baru terbentuk di Kota Bogor. Ini sangat membantu, terutama bagi para pelaku usaha dan petani. Walaupun lahan sawah produktif di Kota Bogor kurang dari dua persen, Perpadi dapat menjadi penguat sektor perberasan,” ujar Zaenal.

Selain itu, Perpadi diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Pasar Pakuan Jaya serta mendukung program pemasok Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk komoditas beras.