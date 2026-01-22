Kota Bogor Tambah 2 SMA Negeri Baru di Kayumanis dan Kertamaya Tahun Ini

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menambah dua sekolah menengah atas (SMA) negeri baru di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanahsareal, dan Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan.

Penambahan tersebut masuk dalam agenda pembangunan sektor pendidikan tahun ini melalui koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menyambut baik rencana tersebut.

Dia menilai pembangunan dua SMA negeri baru sangat penting untuk menjawab kebutuhan daya tampung peserta didik yang terus meningkat di Kota Bogor, khususnya di wilayah Tanahsareal.

“Penambahan dua SMA negeri ini sangat penting untuk menjawab kebutuhan daya tampung siswa di Kota Bogor, khususnya di Tanahsareal yang jumlah lulusan SMP-nya terus meningkat,” ujar Ahmad Aswandi.

Ia menyatakan DPRD Kota Bogor mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Bogor yang aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mempercepat realisasi pembangunan SMA negeri baru tersebut.

Berdasarkan rencana, SMAN 11 Kota Bogor akan dibangun di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanahsareal.

Sementara itu, SMAN 12 Kota Bogor direncanakan dibangun di Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, di atas lahan milik Pemerintah Kota Bogor. Proses hibah lahan tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2025.