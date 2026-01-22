6 Motor Warga Hangus Terbakar dalam Peristiwa Kebakaran Gudang di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kebakaran terjadi sebuah gudang properti dan mes karyawan di Cimanggis, Kota Depok, pada Kamis (22/1).

Kasubag Tata Usaha UPT Damkar Cimanggis, Jumali mengatakan, setelah menerima informasi, pihaknya langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penanganan.

Dirinya menuturkan, ada enam mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dalam peristiwa ini.

“Kami dari Cimanggis full, dibantu dari Tapos satu unit, Mako satu unit, Kota Kembang satu unit, Poswali satu unit, dan Merdeka satu unit,” ucapnya.

Untuk personel yang diturunkan, yakni 24 personel.

“Yang terbakar warung di bagian depan, gudang properti di bagian belakang, yang berisi material seperti cat, tiner, genteng, dan lainnya, serta enam unit sepeda motor,” tuturnya.

Bangunan tersebut juga digunakan sebagai mes atau tempat menginap karyawan gudang dan pekerja bangunan.

Dirinya memastikan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.