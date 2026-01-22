Ada Duel Maut Pelajar di Cianjur, Metty Triantika: Bentuk Alarm Sosial

JPNN.com

Kamis, 22 Januari 2026 – 16:00 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Metty Triantika. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Kasus perkelahian maut antar pelajar di Kabupaten Cianjur mendapat sorotan serius dari Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Metty Triantika.

Dalam duel tersebut, polisi mengamankan 10 pelajar, dan satu orang korban mengalami luka serius.

Metty menilai, insiden tersebut bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola kekerasan pelajar yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir.

"Kondisi ini menjadi alarm bagi kita semua dan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pembinaan karakter, pengawasan lingkungan pergaulan, serta pendampingan emosional terhadap anak-anak usia sekolah," kata Metty dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, setiap kasus perkelahian pelajar harus dibaca sebagai alarm sosial. Anak-anak, kata dia, tidak lahir dengan kecenderungan kekerasan, tetapi dibentuk oleh lingkungan, pola asuh, serta ruang sosial yang gagal memberi teladan dan rasa aman.

Karena itu, ia menekankan pentingnya melihat persoalan ini secara utuh, tidak parsial.

"Sebagai pimpinan DPRD, kami mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian yang mengamankan para pelajar untuk mencegah konflik meluas. Namun ia mengingatkan bahwa proses penanganan anak harus mengedepankan prinsip perlindungan anak, pembinaan, dan pemulihan, bukan semata-mata pendekatan represif," jelasnya.

Ia mengaku tersentuh secara personal melihat anak-anak seusia pelajar terlibat kekerasan fisik. Ia menegaskan bahwa para pelajar tersebut adalah anak-anak yang memiliki masa depan panjang dan tidak boleh kehilangan arah hanya karena kegagalan sistem pendampingan.

